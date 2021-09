Kalmthoutse Heide wil officieel Nationaal Park worden 

Voor natuurliefhebbers die graag tussen de purperen hei wandelen, verandert een mogelijke erkenning als Nationaal Park niet veel. "Maar voor ons is het juridisch erg belangrijk", zegt de voorzitter van het Grenspark Kalmthoutse Heide. "Nu zitten we met een lappendeken aan eigenaars en belanghebbenden en werken we met projectfinanciering. Dat heeft zijn beperkingen. Als we een Nationaal Park worden hangen we rechtstreeks af van de Vlaamse Overheid. We kunnen een echte internationale troef worden als groene topnatuur met unieke fauna en flora op een boogscheut van de Antwerpse haven", besluit Groffen.