Slagerij in Elsene krijgt kritiek van buren omdat er karkassen in de etalage hangen

Kato is 27 en samen met haar man Wouter is ze onlangs een slagerij begonnen. "Wij willen met die karkassen een bepaalde sfeer scheppen en we willen ook dat onze klanten beseffen waar hun vlees vandaan komt", vertelt ze. "We merken dat veel kinderen vragen stellen over die karkassen, en het is leuk dat kinderen op die manier iets leren." Bij Atelier Karkas krijgen ze af en toe ook opmerkingen over hun vlees in de etalage. "We krijgen vooral commentaar als er konijnen liggen, mensen hebben het daar soms moeilijk mee omdat ze dat schattige dieren vinden."