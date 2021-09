15 miljoen dollar voor ambitieus project: komen de "olifant-mammoeten" in het Noordpoolgebied er dan toch écht?

Gareth Phoenix, professor ecologie aan de University of Sheffield, heeft ook zijn bedenkingen. "We hebben uiteenlopende oplossingen nodig om de klimaatcrisis te stoppen, maar we moeten ook met verantwoorde oplossingen komen, om ongewenste schadelijke gevolgen te beperken. Dat is een enorme uitdaging in het uitgestrekte Noordpoolgebied, met diverse ecoystemen in telkens wisselende omgevingen en omstandigheden."



"Mammoeten worden hier voorgesteld als een oplossing om de dooi van permafrost (de permanent bevroren onderlaag, red) te stoppen omdat ze bomen omver zullen lopen, de grond plattrappen en compact maken, en landschappen in grasland veranderen, en dat kan de grond koel houden. Maar we weten dat bomen en mos in bepaalde beboste gebieden in het Noordpoolgebied cruciaal kunnen zijn om het permafrost te beschermen. Bomen en mos weghalen is het laatste wat je daar wil doen."