Derde prik voor 65-plussers en zwakkeren? Wachten op wetenschappelijk bewijs, maar ook een ethische kwestie

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei vandaag nog in de Kamer dat het wat hem betreft meer aangewezen is om de vaccinatie van de bevolking in de derde wereld te organiseren dan om een derde prik bij ons te zetten. "Dat is een kwestie van internationale solidariteit", zei Vandenbroucke.

Volgens de minister zijn er momenteel geen stevige wetenschappelijke gegevens die er op wijzen dat een derde prik noodzakelijk is. “We zien dat alle vaccins die binnen de EU goedgekeurd werden een bescherming bieden die heel hoog is, tegen ziekenhuisopname, zware ziekte en overlijden aan COVID-19, wat suggereert dat het niet dringend is om een booster toe te dienen aan mensen die volledig gevaccineerd zijn binnen de algemene bevolking.” Vandenbroucke verwijst hierbij naar dit rapport.