Leerlingen Vijverbeekschool in Asse protesteren omdat hun eindejaarsreis naar Barcelona niet mag doorgaan

"We hebben uit het niets een mail gekregen waar in staat dat de reis niet doorgaat", vertelt Mila, een van de protesterende leerlingen. "En we kijken hier al zes jaar naar uit. We hebben met de directrice proberen te praten, maar zij zegt dat het niet veilig is omdat je als school niet kan vragen wie gevaccineerd is en wie niet. De directie gebruikt ook als argument dat het voor sommige gezinnen niet haalbaar is om die reis te betalen."