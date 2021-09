Lierenaar mag voetballen met wereldster Neymar: "Te gek voor woorden"

Jaimy Schallenbergh moest bij zijn kandidatuur een filmpje met zijn beste voetbaltruukjes delen en dat was genoeg om Neymar te overtuigen. Samen met zeven andere gelukkigen mag Jaimy eind dit jaar of begin volgend jaar het veld delen met Neymar tijdens een promowedstrijd in Qatar. "Het is te gek voor woorden dat ik dit mag meemaken", vertelt Jaimy op Radio 2 Antwerpen.