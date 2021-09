Wordt Aotearoa nieuwe naam van Nieuw-Zeeland? Māori willen naam officieel veranderen

Hoewel steeds meer inwoners, bedrijven en politici Aotearoa gebruiken naast of in de plaats van Nieuw-Zeeland, is het geen officiële naam van het land. Premier Jacinda Ardern zei vorig jaar nog dat een naamsverandering niet iets is wat haar regering heeft overwogen.



"Ik hoor steeds vaker dat Aotearoa door elkaar gebruikt wordt met Nieuw-Zeeland en dat is positief", zei ze. "Of we het nu in de wet veranderen of niet, ik denk niet dat het iets verandert aan het feit dat Nieuw-Zeelanders steeds vaker Aotearoa zeggen. En dat is een verandering die we verwelkomen."