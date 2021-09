Vijf keer extravagantie op Met Gala in New York: "Kim Kardashian herschrijft de regels op de rode loper"

Hoewel ze op scheiden staan, verschenen realityster/zakenvrouw Kim Kardashian en rapper Kanye West samen op het gala. Kardashian was volledig -tot het gezicht toe- bedekt in een creatie van het Spaanse merk Balenciaga. "Een ideetje van West", weten Amerikaanse media.



Voor toeschouwers was het even gissen, maar met zus Kendall in de buurt was er een duidelijke hint naar Kim. Ontwerper Demna Gvasalia mocht Kardashian vergezellen op de rode loper. "Kim Kardashian herschrijft de rode loper-regels", kopt het gerenommeerde blad Vogue goedkeurend.