Mondmaskerplicht in Scherpenheuvel-Zichem opgeheven dankzij hoge vaccinatiegraad

"85 procent van de bevolking van Scherpenheuvel-Zichem is volledig gevaccineerd," zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). "Door de hoge vaccinatiegraad kunnen we de mondmaskerplicht opheffen en dat geldt voor alle buitenactiviteiten."

"Er blijft enkel nog een mondmaskerplicht aan de loketten in het stadhuis en sociaal huis, in de wijkpost van de politie en in de kaarsenkapel aan de basiliek omdat dat binnenactiviteiten zijn", verduidelijkt Claes.

De burgemeester vraagt wel om toch nog een mondmasker te dragen als je geen afstand kan houden. "Het blijft belangrijk dat we nog altijd voorzichtigheid aan de dag leggen, want het virus is niet weg en ligt nog altijd op de loer." Verder doet Claes nog een oproep aan mensen die niet gevaccineerd zijn om dat zeker te laten doen.