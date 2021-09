2.000 handtekeningen tegen het verdwijnen van natuurgebied in Marke

’t Schrijverke is een populair stuk natuur in deelgemeente Marke, vlak naast de Leie. De bedoeling van de ingrijpende werken is dat daar dan grotere boten kunnen passeren. Daardoor zouden de hele wandelweg, maar ook de bomen en de weide in het water verdwijnen. Ook iets verderop zou een natuurgebied sneuvelen. Lies Vandemaele van Natuurpunt Kortrijk wil er voor vechten, want al meer dan 30 jaar ontfermen ze zich over dat gebied: “Ondertussen is er een hele groep die dat kent en daar actief is. Er is ook een mooie samenwerking met een boer. Dat dreigt nu allemaal in het water te vallen. En je kan dat gebied door haar rijkdom en diversiteit ook niet zomaar vervangen.”

Concreet wordt in de petitie ook gevraagd om ’t Schrijverke te sparen en als “nautisch knelpunt” te behandelen. Dat is een zone in het kanaal waar schepen moeten wachten om door te varen omdat het er zo smal is. Als ’t Schrijverke wordt gecatalogiseerd als nautisch knelpunt, zou het niet moeten wijken voor de kanalisatiewerken.