Horeca, sport en cultuur: grote versoepeling in Nederland, maar overal met coronatoegangsbewijs

Toch is de versoepeling ingrijpend: mensen kunnen opnieuw zonder beperkingen inzake aantallen of onderlinge afstand op café, op restaurant, naar het theater of de bioscoop of naar sportevenementen, als ze dat coronatoegangsbewijs kunnen voorleggen. Dat bewijst dat iemand gevaccineerd is, in het verleden besmet is geweest of een negatieve test van minder dan 24 uur tevoren heeft ondergaan.