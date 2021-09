Tankwagen met giftige stof gekanteld op Brusselse Ring bij Beersel, hinder tijdens avondspits kan uren duren

Het belooft een zware avondspits te worden rond Brussel, want nog voor het begin van de spits is op de Buitenring een tankwagen gekanteld. "Net voor de afrit Beersel is een vrachtwagen van de weg geraakt en gekanteld", zegt An Berger, woordvoerder van de Federale Politie.

De vrachtwagen, een tankwagen, is geladen met benzoylchloride, een giftige stof. Via een scheur lekt die vloeistof uit de tankwagen. Uit voorzorg wordt aan buurtbewoners aangeraden om ramen en deuren gesloten te houden. Wie in de buurt is met de auto, zet ook best de ventilatie uit.