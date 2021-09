Ooievaars strijken massaal neer in Vlaanderen: "Najaarstrek is volop bezig"

In Ravels, Arendonk en Oud-Turnhout zijn gisteravond tientallen ooievaars gezien, rustend op verlichtingspalen. "Twintig jaar geleden waren we al blij als we een groepje van tien ooievaars zagen. Maar de laatste jaren hebben we altijd prijs en zien we in deze periode grote groepen overvliegen of pleisteren", zegt ornitholoog Gerald Driessens van Natuurpunt op Radio 2 Antwerpen. "Aan de hand van de geringde ooievaars in de groepen zien we dat het om vogels uit Nederland of Duitsland gaat. 's Avonds strijken ze vaak in grote aantalen neer op verlichtingspalen, fabrieksgebouwen of kerktorens. Dat is een adembenemend schouwpel."