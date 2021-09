Gerecht in Haïti wil premier Ariel Henry vervolgen wegens moord op president Jovenel Moïse

In de zaak zijn een veertigtal verdachten opgepakt, onder hen 18 Colombiaanse huurlingen, maar die zouden beweren dat ze net waren aangeworven om president Moïse te beschermen.

Na de moord was er ook een bizarre machtswissel. Net tevoren was premier Claude Joseph ontslagen door Moïse, maar die leek even de macht naar zich toe te trekken. Onverwachts maakte Joseph dan plaats voor huidig premier, de 71-jarige Ariel Henry, die kort voor de moord door de president was gevraagd om een nieuwe regering te vormen.

Net vandaag heeft premier Henry dan weer een akkoord gesloten met de oppositiepartijen die zich eerder tegen de autoritaire president Moïse gekeerd hadden, om een efficiënte overgang naar nieuwe verkiezingen mogelijk te maken. Zeker is alleszins dat in Haïti een obscure machtsstrijd woedt tussen meerdere fracties, telkens gesteund door criminele straatbendes, en er lijkt geen einde te komen aan het politieke schimmenspel. Midden augustus is Haïti dan nog een geteisterd door een zware aardbeving die meer dan 2.000 mensenlevens heeft gekost en meer dan 130.000 woningen heeft vernield. Ook daarvoor al was Haïti het armste land in Amerika.