Parkeerbeleid Halle moet anders, vindt oppositie: "Te weinig gratis parking, te hoge parkeerboetes"

Gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) die in de oppositie zit, vindt dat er iets grondig fout is met het huidige parkeerbeleid in Halle. "Wie ergens in Halle wil parkeren moet betalen, en als je dat niet doet riskeer je een retributie van 25 euro voor een halve dag. Dat is een heel hoog bedrag. In Hasselt bijvoorbeeld is dat 15 euro voor een hele dag."