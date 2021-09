BEKIJK - Prinses Delphine stelt Pink Ribbon-liefdeslintje voor: "Zorg voor jezelf en laat je testen op borstkanker"

Tijdens de voorstelling maakte prinses Delphine duidelijk dat ze op jonge leeftijd al een ervaring had met borstkanker. Haar moeder had een vriendin die aan de kanker leed. Delphine aarzelde geen seconde om Pink Ribbon te steunen, "want dit is oprecht een goed doel".



Het lintje dat ze ontwierp ligt in de lijn van haar eerdere kunstwerken waarin liefde de rode draad is. De dochter van koning Albert ziet het lint als "liefdeslijn". "Liefde is niet altijd liefde geven, maar ook zichzelf graag zien. Draag zorg voor jezelf, dames en heren, en laat je testen", roept ze op. De slogan van de campagne is ook "Love is what we all need". Met de hit van The Beatles werd de persvoorstelling ook afgesloten.



Vanaf morgen kan iedereen het nieuwe Pink Ribbon-lintje kopen en dragen, om te tonen dat lotgenoten en hun omgeving er niet alleen voor staan. Een -lintje kost €3. €2 gaat rechtstreeks naar concrete projecten die Pink Ribbon onderneemt in haar strijd tegen borstkanker.