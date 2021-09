Komt er een herschikking van radiolandschap? Vier kandidaten strijden om felbegeerde FM-frequentie

Volgens Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) zullen de plaatsen toegekend worden op basis van inhoud. De kandidaten moesten namelijk een dossier indienen met een inhoudelijk voorstel. Vanuit die voorstellen wordt dan beslist wie een plaats krijgt. "In Vlaanderen hebben we een fantastisch radiolandschap", zegt Dalle. "We willen dat vooral dynamiseren. We willen dat nog sterker maken, vandaar ook deze procedure."