Professor Marleen Temmerman over derde boostervaccin in het Westen: “Laat ons eerst de rest van de wereld vaccineren”

“Het heeft geen nut om een derde vaccin toe te dienen aan de volledige bevolking”, vertelt professor Marleen Temmerman aan VRT NWS. Volgens de Gentse gynaecologe, die al geruime tijd in Kenia woont, is er geen bewijs dat het toedienen van een derde boostervaccin nuttig is. “Het kan misschien nuttig zijn voor een kleine groep mensen met een verminderde immuniteit of voor risicogroepen. Maar iedereen in België of Europa een derde vaccin geven, gaat veel minder opbrengen dan de vaccins naar Afrika of andere (laag gevaccineerde) landen in de wereld brengen. Zo kunnen we voorzien dat de hele wereld aan een vaccinatiegraad van 70 tot 80 procent komt.”