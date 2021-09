Staatssecretaris Schlitz wil analyse met alle betrokkenen na elk dodelijk slachtoffer van partnergeweld

De federale regering zal het voorlopige actieplan van Schlitz dit najaar bekijken. De Ecolo-staatssecretaris verwacht dat de invoering van de analyses naar het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk het uiteindelijk zal halen.

Er wordt nog om andere reden naar de Britten gekeken. De Britse politie kan mensen inlichten als hun partner in het verleden geweld gebruikte in een relatie. "The right to know" of "het recht om te weten", heet dat systeem. Voor Schlitz is dat systeem eventueel ook "bespreekbaar" in België.