Regenbooghuis Limburg start campagne om haatberichten tegen holebi's en transgenders tegen te gaan

"Wij zijn erg geschrokken van de boodschappen die nu in het straatbeeld verschijnen en daarom willen we actie voeren op drie fronten", zegt Van Engelen. "Wil je tonen dat je de LGBTI+-community steunt? Deel dan het "zonder LGBTI+-straat" bordje via sociale media met #zonderlgbtihaatstraat of print het uit en hang het voor je raam. Wil je weten hoe je met haatspraak om kan gaan? De Regenbooghuizen en het trainings- en vormingscentrum KLIQ van çavaria, bieden vormingen aan met concrete tips en tools", gaat Van Engelen verder. "En tenslotte, zie je een anti-lgbti+-sticker? Meld het dan bij de lokale politiediensten of via de website van Unia.

Heb je door dit nieuws nood aan een gesprek? Dan kan je terecht op de info- en hulplijn van çavaria. Je kan hen bereiken via chat, mail of telefoon.