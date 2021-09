Rode Kruis gaat 11 miljoen verdelen onder meest kwetsbare slachtoffers van overstromingen

In totaal zou het gaan om zowat 10.000 personen. Het toegekende bedrag is 650 euro per persoon. Daar komt nog eens 195 euro bovenop per persoon die deel uitmaakt van het gezin, preciseert het Rode Kruis.

Personen die in aanmerking komen voor de gift, zijn onder meer mensen die een leefloon ontvangen, ingeschreven zijn bij het OCMW of in schuldbemiddeling zijn, maar ook diegenen die een invaliditeitsuitkering ontvangen.

De 40 miljoen aan giften zullen volledig worden herverdeeld onder de slachtoffers van de ramp, volgens een actieplan dat voor de komende acht maanden is opgesteld. Parallel zal het Rode Kruis ook zijn acties op het terrein verderzetten.