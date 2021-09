Schapenkudde in Lommel-Kolonie: "15 ha vloeiweiden doen gras groeien, schapen mogen helpen bij onderhoud"

"De kracht van De Watering zit in het feit dat het een van de weinige wateringen is die nog intact én werkzaam is", vertelt Natuurpuntgids Carl Vertommen. Het gebied met zijn vloeiweides wordt goed bewaard, dat tonen de schapen die er grazen. "De schapen zorgen ervoor dat het gras in de winter niet kan stikken en we er in het voorjaar terug mee aan de slag kunnen."