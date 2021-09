Staalbedrijf Aperam grootste bedrijf van Limburg

VKW-Limburg rangschikt jaarlijks de grootste bedrijven, volgens hun omzet. Staalbedrijf Aperam in Genk is nog altijd het grootste bedrijf van Limburg met een omzet van 1,3 miljard euro. Chemiebedrijf Vynova uit Tessenderlo staat op de tweede plaats, en het derde grootste bedrijf is SKF in Tongeren, een distributiecentrum voor onder andere kogellagers en afsluitringen.