Genk wil duidelijk beeld van aantal gevaccineerden: wie vaccinatie in buitenland kreeg, moet dat laten registreren 

"Ook voor de gevaccineerden zelf, is het belangrijk dat ze hun buitenlandse vaccinatie laten registreren", zegt Kaat Iven van eerstelijnszone Kemp en Duin. "Als het vaccin dat ze kregen door Europa is erkend, ontvangen ze automatisch het Covid Safe Ticket na registratie. En dat is noodzakelijk voor evenementen en binnenkort misschien ook om binnen te mogen op sommige plaatsen. Is hun buitenlandse vaccin nog niet erkend door Europa, dan is registratie toch interessant. Want bij erkenning in de nabije toekomst, wordt de registratie onmiddellijk omgezet in een Covid Safe Ticket. "