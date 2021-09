Hoe kan de overheid de laatste mensen overtuigen voor een vaccin? En is dat nog nodig? Jullie vragen beantwoord 

We zijn negen maanden verder en nog steeds komen er wekelijks berichten over de vaccinatiecampagne in het nieuws. Moeten we het hier echt nog over hebben en is het belangrijk om die laatste mensen nog te overtuigen van een prik? "We kunnen ons afvragen hoeveel winst we nog kunnen boeken", geeft Poels toe, "maar in Brussel en bij de jongeren kan het cijfer nog opgekrikt worden".