Test- en vaccinatiecentrum Brugge bevindt zich nu in winkelcentrum B-Park

Wie zich in Brugge wil laten testen of vaccineren, kan dat vanaf woensdag tussen het shoppen door. Maandag begon de verhuis van het test- en vaccinatiecentrum van het sportcomplex Daverlo en het AZ Sint-Jan naar het winkelcentrum B-park, langs de Blankenbergse Steenweg. In de voormiddag doet het dienst als vaccinatiecentrum en in de namiddag kunnen mensen zich laten testen.

Volgens de burgemeester van Brugge, Dirk De fauw (CD&V), is het nieuwe centrum ideaal gelegen: "Het is een plaats waar er heel wat parking is, dus je geraakt de auto gemakkelijk kwijt. Het centrum is ook vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. Met de fiets is het iets verder van het centrum van Brugge, maar er is een veilige fietsverbinding."