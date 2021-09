Meer sterke drank en minder beha’s: hier gaven we ons geld aan uit tijdens het coronajaar 2020

Tegelijk konden we natuurlijk minder op restaurant en op café, die gebukt gingen onder strenge corona-openingsvoorwaarden en lange periodes gesloten waren.

Terwijl een huishouden in 2018 nog gemiddeld 2.350 euro achterliet in restaurants en andere horecazaken, was dat in 2020 nog maar 1.550 euro, een daling met een derde.

We spendeerden veel meer in afhaalrestaurants of aan maaltijden die thuis werden geleverd: een huishouden gaf er in 2020 gemiddeld iets meer dan 200 euro aan uit, meer dan een verdrievoudiging in vergelijking met twee jaar eerder.