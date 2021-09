Umicore in Hoboken gaat in beroep tegen strengere uitstootnormen

Umicore in Hoboken heeft beroep aangetekend bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) tegen de uitstootnormen die in juni verstrengd zijn door het Antwerps provinciebestuur. De provincie had beslist dat kinderen die in de omgeving van Umicore wonen, minder lood in hun bloed moeten hebben dan nu is toegelaten. Umicore vindt die nieuwe normen te streng.