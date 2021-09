CHECK - Klopt het dat jongeren meer risico lopen op hartontstekingen na vaccinatie dan op hospitalisatie door corona?

Nee. De topadviseurs die mee het beleid qua volksgezondheid in het Verenigd Koninkrijk bepalen (Chief Medical Officers of CMOs) hebben zowel voor 16-18-jarigen als voor 12-15-jarigen één dosis van het Pfizervaccin aangeraden.

Veelbesproken op sociale media is een recent advies van het Britse Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). Dat adviesorgaan maakte geen aanbeveling om kinderen onder de 16 jaar oud te vaccineren, tenzij ze zelf gezondheidsproblemen hebben of onder één dak wonen met kwetsbare personen. Het JCVI vindt het persoonlijke voordeel voor jongeren te klein, en baseerde zich daarbij onder andere op het risico op hartontsteking na vaccinatie.

Het adviesorgaan JCVI kijkt echter enkel naar de directe voor- en nadelen voor de gezondheid van de individuele minderjarige. De Chief Medical Officers of topadviseurs kijken veel breder naar de gehele volksgezondheid. Zij bevelen daarom aan om ook 12-15-jarigen in het Verenigd Koninkrijk één dosis van het Pfizer-vaccin aan te bieden. De verwachting is namelijk dat er minder besmettingen zullen zijn naarmate meer mensen gevaccineerd zijn. Ook het inperken van uitbraken in scholen - en het vermijden van negatieve effecten van quarantaines en schoolsluitingen - speelden een rol bij de beslissing.

Wel gaat men jongeren in het Verenigd Koninkrijk voorlopig maar één dosis aanbieden. Dat komt omdat ook één prik al een gunstig effect heeft op het voorkomen van hospitalisaties. De zeldzame bijwerking van hartontsteking blijkt bovendien iets vaker voor te komen na de tweede dosis.