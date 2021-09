Van directeur tot pastoor: "Een jeugddroom die uitkomt"

"Al van jongsaf, in de lagere school was dat idee al aan het broeden. Ik ging altijd met mijn grootmoeder naar de kathedraal in Brugge. Zo'n 40 jaar geleden waren die missen nog anders dan nu. Dat was echt nog het rijke Roomse leven met veel priesters en prachtige kerkgezangen. Dat intrigeerde mij als klein kind enorm. Later werd ik dan ook misdienaar en ging ik naar het seminarie en zo kon ik steeds dichter en dichter bij mijn droom komen."