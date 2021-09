Verdachte opgepakt die anti-LGBTI-stickers verspreidde in Antwerpen 

De Antwerpse politie kreeg zondag verschillende meldingen van de stickers, vooral in de wijk Antwerpen-Noord. De cel diversiteit van de politie startte met een onderzoek samen met verschillende partners. "Deze ochtend kwam een verdachte in beeld", vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. "Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij een verdachte, die in Antwerpen woont. Hij werd gearresteerd en meegenomen voor verhoor."

De politie kan op dit moment geen andere details kwijt. Het parket van Antwerpen zal de zaak verder onderzoeken.