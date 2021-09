Verplicht kasticket in horeca verdwijnt volgend jaar: "Digitaal kasticket wordt de norm"

Hoe zijn de regels nu?

Winkels zijn niet verplicht om klanten een kasticket te geven. "Ze moeten wel iets van bewijs kunnen geven als je garantie hebt op een bepaald product. Omdat vrijwel alle producten een vorm van garantie bevatten, krijg je dus zo goed als overal een kassaticket," zegt Lien Meurisse van de FOD Economie. Dat kasticket mag zowel op papier als digitaal. "Maar als jij als klant een factuur op papier vraagt, dan is de handelaar verplicht je een papier te geven."

"Digitaal wordt de norm"

Steeds meer winkels kiezen ervoor om het kasticket digitaal aan te bieden. Klanten krijgen het dan via mail toegestuurd. Een evolutie die minister van Financiën Vincent Van Peteghem toejuicht. "We willen evolueren naar een situatie waar het digitale kasticket de norm wordt. Nu moeten handelaars vragen of het kasticket digitaal mag. Maar we willen de situatie omdraaien."

Dat leidt tot heel wat bezorgde reacties bij luisteraars van De Inspecteur. Maar Van Peteghem stelt gerust: "Als een klant vraagt om een papieren versie, dan zal dat altijd moeten kunnen." Je blijft dus recht hebben op een papieren kasticket, al zal je daar steeds vaker expliciet om moeten vragen. "In veel supermarkten kan je nu al je kasticket controleren via de app van de winkel. We gaan gewoon de wetgeving aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat is goed voor de bedrijven, goed voor de consument en goed voor het milieu"

Ook facturen worden steeds vaker digitaal verstuurd. Op dit moment moeten bedrijven nog vragen of klanten willen overschakelen op een elektronische factuur. "Maar ook die situatie willen we omdraaien."

Wat met de horeca?

Horecazaken zijn op dit moment wel nog verplicht om een papieren kasticket mee te geven aan klanten. "We hebben het systeem van de witte kassa en dan moet er verplicht een btw-bonnetje op papier meegegeven worden," legt Van Peteghem uit. "Maar we werken aan een hervorming van dat systeem. Tegen volgend jaar zal ook de horeca een kasticket en btw-bon elektronisch kunnen meegeven."

Hallo privacy?

Om je kasticket digitaal te kunnen ontvangen, moet je wel je e-mailadres toevertrouwen aan winkels. Dat roept vragen op rond privacy, want wat gaan bedrijven doen met die persoonlijke info? "Dat is een terechte bezorgdheid," volgens Van Peteghem, "maar de strenge GDPR-regels blijven van toepassing. Handelaars mogen je e-mailadres enkel gebruiken voor de verzending van het kasticket. Ze mogen je niet plots allerlei promoties opsturen."