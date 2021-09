Aangedampte bril bij mondmasker beu? Meer mensen laten voorzetlenzen implanteren

In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden zien ze net als in andere Belgische ziekenhuizen een opvallende stijging van mensen die voorzetlenzen laten implanteren. Het gaat om een stijging van 75 procent. Concreet betekent dat voor het Imeldaziekenhuis gemiddeld een vijftal ingrepen per maand. Dat zou onder meer met corona te maken hebben. Want met zo'n ingeplante voorzetlens hoef je geen bril meer te dragen die kan aandampen terwijl je een mondmasker draagt. Ook mensen die contactlenzen dragen, kunnen door het mondmasker sneller last krijgen van droge ogen en dan zijn voorzetlenzen een gemakkelijk alternatief.