WK tijdrijden in Brugge: Inwoners niet tevreden met verkeershinder

Vanaf volgende week zondag slaat het WK wielrennen 8 dagen lang zijn tenten in Vlaanderen op. In Knokke-Heist en Brugge maken veel inwoners zich zorgen over de verkeershinder door het WK tijdrijden. De wedstrijd wordt komende zondag tussen beide steden gereden en dat zorgt nu al voor veel omleidingen en afsluitingen. De reacties van de inwoners op het WK zijn gemengd: "Het is allemaal leuk voor wie kan gaan kijken, maar niet voor de mensen die moeten gaan werken en zich met de auto moeten verplaatsen, want dat is gewoon onmogelijk."

Vooral de handelaars zitten met de handen in het haar. Veel leveringen zijn geannuleerd en de vaste klanten hebben nu al laten weten dat ze niet zullen komen. Ook op sociale media zijn er veel mensen die de verkeershinder aanklagen. Gelukkig zijn er ook inwoners die er niet van wakker liggen en blij zijn dat de evenementensector terug op gang komt. Andere inwoners hebben wel last van de omleidingen, maar kunnen het relativeren: "Het is maar 4 dagen, dus ik kan me perfect aanpassen. Ik ga met de fiets tot de randparking waar mijn auto staat", reageert een inwoner van Brugge.