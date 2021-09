Wolf doodt jonge koe in Oudsbergen: "We staan vandaag alweer bij een volgende familie die getroffen is"

De weide was omheind om de runderen binnen te houden, maar er is te weinig materiaal voorhanden om de omheining zo aan te passen dat de wolf niet binnen kan."Het is niet realistisch om elke koeienwei en paardenwei wolfproof af te rasteren", gaat burgemeester Goossens verder. "Deze boer heeft zo'n 10 runderen, maar hier in de buurt zijn honderen runderen en paarden. Dus het is voor die landbouwers niet realistisch om de dieren binnen te houden in de zomer. We moeten echt eens gaan nadenken hoe we dit probleem grondig moeten aanpakken."