Wordt het concern Evergrande het "Chinese Lehman Brothers" dat de vastgoedbubbel doorprikt?

Deze zinnen herinneren u misschien aan de bankencrisis van 2008 en dat is geen toeval. Evergrande is het op een na grootste bouw- en vastgoedconcern van China met 1.300 grote projecten in 280 steden en daarvan liggen een groot deel nu stil. Het is ook actief in media, voeding en de productie van elektrische wagens en bezit een van de succesvolste voetbalploegen in China: Guangzhou Evergrande. Naar eigen zeggen heeft Evergrande 200.000 mensen in dienst en werken er indirect 3,8 miljoen mensen voor het concern. Topman en stichter Xu Jiayin (of Hui Ka Yan) zou een van de rijkste mensen in China zijn, maar zijn fortuin zou nu teruggevallen zijn tot "slechts" 11 miljard dollar.