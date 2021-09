Yaconsorbet wordt het dessert van de toekomst: suikervrij en calorie-arm!

Het kenniscentrum bio-informatica van Howest brengt het DNA van de knol in kaart. “Op die manier kunnen we het gen bepalen dat verantwoordelijk is voor de smaak”, zegt Mieke Demeyere van Howest. “Dat is nodig als we ooit een industriële toepassing willen maken met dit product, want alleen in Vlaanderen zijn er al elf variëteiten gekend van de Yacon. Met deze kennis zijn er heel wat toepassingen mogelijk.”