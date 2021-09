Yvonne (97) oudste proefpersoon ooit voor nieuw vaccin in UZ Gent

Deze ochtend namen de 97-jarige Yvonne De Coninck en haar 84-jarige echtgenoot uit Schelderode deel aan een studie rond een nieuw RSV-vaccin. Hiermee is ze de oudste proefpersoon ooit die deelneemt aan een klinische studie in het Gentse UZ en mogelijks in heel Vlaanderen. "Het is mijn plicht om mee te doen", zegt ze.