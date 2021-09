Zangkoren zijn dringend op zoek naar bassen en tenoren

Niet alleen die lage mannenstemmen ontbreken, ook jongeren vinden blijkbaar amper de weg. Dat heeft volgens Nachtergaele alles te maken met vooroordelen: “Ik denk dat er nog steeds een negatieve connotatie aan een koor vasthangt. Mensen denken dat we enkel kerkmuziek brengen, maar dat is niet zo. Wij brengen jazz, gospel, requiems, Valentijns- en kerstconcerten”, somt ze op. Voor jonge mensen met een druk leven is ook het wekelijkse engagement misschien een struikelblok.