“Dune”: nieuwe verfilming van SF-klassieker moet publiek na corona terug naar de bioscoop lokken

Na de versie uit 1984 van David Lynch is er een nieuwe verfilming van “Dune” naar de beroemde sciencefictionroman van Frank Herbert. De regisseur is Denis Villeneuve en Timothée Chalamet speelt in “Dune” de rol van Paul Atreides. Hij is in een verre toekomst de erfgenaam van het Huis Artreidis en moet naar Arakis reizen, de gevaarlijkste planeet van het universum, om de toekomst van zijn familie en zijn volk veilig te stellen. "Dune" komt vandaag in de zalen en is een van de blockbusters die het publiek na de coronacrisis terug naar de bioscoop moeten lokken.