Babywinkel in Halle houdt het voor bekeken na reeks  overstromingen: "Trop is teveel"

Maar er zijn nog andere redenen waardoor de winkel sluit: “Mensen bestellen veel meer online, en dat voel je. We merken dus eerder dat we een magazijn met mooie showroom nodig hebben om spulletjes op te slaan en te versturen dan een winkel in de stad. Maar er is ook het parkeerbeleid in Halle", gaat ze verder. "Mensen betalen niet graag. Je kan niet makkelijk voor de deur parkeren of inladen en je vindt niet veel plaats. En bij ons zijn het vooral zwangere vrouwen die langskomen of grotere stukken die opgehaald worden. Halle is jammer genoeg ook minder aantrekkelijk geworden en kent een leegloop."