Begijntjesbad Overijse opnieuw open na problemen met de filter: "Het water kleurde groen"

Door de problemen met het water in het Begijntjesbad in Overijse, konden de trainingen van de zwemclub gisteravond niet doorgaan. "Het water zag echt groen, er was een probleem met de filters", vertelt Astrid van zwemclub Zorro. "En dus hebben ze het zwembad gesloten. Dat was een tegenvaller, vooral omdat we zo laat verwittigd werden."