Beschuldigden spreken op proces aanslagen Parijs: "Het was een aanval op Frankrijk, het was niet persoonlijk bedoeld"

Een voor een mochten de 14 aanwezige beschuldigden aan het assisenhof in Parijs vertellen hoe ze terugkeken naar de feiten waarvoor ze terechtstaan. Salah Abdeslam kwam als laatste aan het woord, maar had het meeste te zeggen: "We hebben gevochten tegen Frankrijk, we hebben Frankrijk aangevallen, we hebben de burgers getroffen. Maar eerlijk: we hebben niks persoonlijks tegen die mensen. We viseerden Frankrijk", verklaarde de Fransman uit Sint-Jans-Molenbeek, die als enige dader niet omkwam bij de aanslagen.