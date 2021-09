Bijna de helft van de Belgen kan niet met werkgever praten over mentale problemen

Enerzijds ontbreekt, volgens Teuwen, bij heel veel bedrijven de cultuur en de visie dat het praten over dit soort onderwerpen nomaal is. "Het is de verantwoordelijkheid van een organisatie dat alle werknemers goed in hun vel zitten en zo optimaal mogelijk kunnen functioneren. Maar daarnaast leeft bij werknemers toch ook de angst en de schroom om hierover te praten. Zij vrezen dat het als een zwakte zal beschouwd worden en tegen hen kan gebruikt worden."