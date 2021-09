Boerenbond: "Is er wel ruimte genoeg in Vlaanderen voor zoveel wolven? Passen ze hier wel?"

Nadat de voorbije dagen in Limburg voor het eerst twee pony's zijn doodgebeten én ook een jonge koe, groeit de kritiek op de aanwezigheid van de wolven. Is het wel allemaal zo veilig? En wat met bescherming van mens en dier? En hoe ver kan je gaan in restricties? De Boerenbond is rigoureus en vindt dat er geen plaats is voor de wolven in Vlaanderen.

"Met verschillende organisaties samen willen wij dat de overheid snel het probleem aanpakt. Want het krediet is op. De wolven zijn hier twee jaar en je ziet dat hun gedrag grondig veranderd is. Niet enkel schapen behoren tot het dieet van de wolven, er komen grotere dieren bij. Ze zijn ook niet meer schuw en vertonen zich vlakbij mensen. En dat maakt die mensen bang natuurlijk. Er zijn er die niet meer durven te wandelen met hun hond", zegt Vanessa Saenen van de Boerenbond.

"Er is continu sprake van preventie en subsidies voor omheining en zo, maar dat lijkt ons niet de oplossing. Het is trouwens ook onhaalbaar om heel Vlaanderen te omheinen. Dat is ook heel duur. En bepaalde dieren moeten vrij kunnen rondlopen, zoals konijnen bijvoorbeeld, die kun je niet vasthouden binnen omheiningen of zich daar dood laten lopen."