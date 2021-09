Bouwen op Mars zal letterlijk bloed, zweet en tranen kosten

Materialen meenemen in de ruimte is een enorm dure operatie. Een kilo bouwmaterialen naar Mars sturen zou meer dan een miljoen dollar kosten. Een kolonie bouwen lijkt dus een onbetaalbare opdracht. Daarom zoeken wetenschappers constant naar manieren om in de ruimte te bouwen met materialen die daar al beschikbaar zijn. "Stenen en ruimtestof zijn in de ruimte voldoende beschikbaar maar we hebben iets nodig om die aan elkaar te hangen", aldus Snoeck in "Nieuwe feiten" op Radio 1.