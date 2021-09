Britse premier Boris Johnson herschikt regering: Dominic Raab weg op Buitenlandse Zaken

Deze namiddag heeft Boris Johnson de ene na de andere minister bij zich laten roepen. De eerste die moest vertrekken, was minister van Onderwijs Gavin Williamson. Zijn vertrek was geen verrassing, want hij had tegenkanting gekregen voor zijn aanpak van de coronacrisis in de scholen.

Er was veel kritiek omdat de scholen lang dicht bleven en omdat belangrijke toegangsexamens voor de universiteit niet alleen in 2020, maar ook dit jaar werden geschrapt. Bovendien hield Williamson volgens critici geen duidelijke beleidslijn aan.