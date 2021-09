Brugge laat geen nieuwe toeristenwinkels meer toe

Het stadsbestuur van Brugge wil dat het leuk winkelen blijft in het centrum van de stad en voorkomen dat het bijvoorbeeld de ene naast de andere chocoladezaak of souvenirwinkel wordt. Daarom heeft het een nieuw winkelplan klaar. Daarin wordt de stad in 5 zones verdeeld. In iedere zone gelden andere regels voor welk soort zaken er wel of niet is toegelaten.