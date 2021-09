Minister Van Peteghem ziet geen oplossing in btw-verlaging elektriciteit: "Zet niet aan om energiezuinig te leven"

Dat onze elektriciteitsfactuur stijgt, heeft niet alleen te maken met de prijs van de elektriciteit zelf die de hoogte ingaat. De elektriciteitsprijs is slechts 32 procent van de totale elektriciteitsfactuur, daarnaast betaalt de consument heffingen, taksen en netwerkvergoedingen.



Er is ook een stijging van het aandeel dat de federale overheid aanrekent via bijvoorbeeld belastingen en heffingen. Er was nochtans beloofd dat dat niet zou gebeuren.

"Het aandeel van de federale heffingen in onze elektriciteitsfactuur is gestegen, terwijl er beloofd werd dat dat zou dalen. Dat heeft alles te maken met de subsidies die ze moeten geven aan de windmolens op zee. Sinds vorig jaar zijn die allemaal gebouwd en draaien die allemaal op kruissnelheid. Het stond in de sterren geschreven dat de subsidie voor die windmolenparken ging stijgen. Sinds maart is die kost gestegen voor een gemiddeld gezin van 33 euro naar 45 euro per jaar, waardoor het aandeel van onze federale overheid in de elektriciteitsfactuur is gestegen."