Democratische gouverneur van Californië mag aanblijven na "recall election": "Grote meerderheid eens met coronabeleid"

Op zich lijkt het geen grote verrassing te zijn dat Newsom het haalt, want de staat Californië is een Democratisch bolwerk. "Het was vooraf al opmerkelijk dat Newsom moest vechten voor zijn overleven, in een staat waar de Democraat Joe Biden de Republikein Donald Trump met 30 procent verschil heeft verslagen", duidt VS-correspondent Björn Soenens.

Maar toch was het de voorbije zomer erg spannend, want de peilingen toonden een nek-aan-nekrace aan, waarbij het onduidelijk was of Newsom zou kunnen aanblijven. "De Democraten waren bijzonder zenuwachtig, maar er is een tandje bijgestoken op het einde en de peilingen gingen de goede kant uit."

Niet alleen de overwinning van Newsom, maar ook bijhorende exit-polls lijken aan te tonen dat een grote meerderheid van de Californiërs het toch wel eens is met het door Newsom gevoerde coronabeleid. Uit die exit-polls blijkt bijvoorbeeld dat 6 op de 10 kiezers vaccinatie als een kwestie van volksgezondheid beschouwen en niet als een kwestie van persoonlijke vrijheid. En 7 op de 10 zijn voor verplichte mondmaskers, bijvoorbeeld voor studenten op school.

"Er is dus een stevige beweging van vooral conservatieve, Trumpgezinde mensen die tegen vaccinatie, tegen lockdown en tegen mondmaskers is, maar er is vooral een grote meerderheid voor."